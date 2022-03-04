Депутаты приняли нормы о стабильности бюджетной системы

Поправки дают возможность увеличить объем расходов федерального бюджета на приоритетные цели с использованием всех дополнительных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

Согласно законопроекту, регионы получат право направлять средства от реструктуризации бюджетных кредитов на предотвращение последствий от введения санкций и принимать решения о направлении бюджетных средств на ключевые расходы.

Такой механизм себя хорошо зарекомендовал в пандемийный период, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, главные задачи сегодня: сохранение рабочих мест, зарплат, а также безусловное выполнение государством всех принятых на себя социальных обязательств.

"То, что сейчас происходит - направлено на то, чтобы людей заставить быть неуверенными, броситься в банки, создать ситуацию паники", - сказал он на пленарном заседании. По словам парламентария, законопроект позволит точечно решать возникающие проблемы.

"За февраль мы за нефть получили 634,7 млрд рублей, а в марте по прогнозу более 700 млрд рублей получим. Этот закон - чтобы деньги не шли в Фонд национального благосостояния, а чтобы они могли быть использованы сразу", - пояснил Макаров.

Конкретнее в Бюджетном кодексе закрепляется норма о размещении средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России. Уточняется, что приобрести их можно будет до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.

Принятие таких решений, по его словам, дает гражданам понять, что какой бы ни была тяжелой ситуация, все обязательства будут выполнены, а бизнесу будут созданы комфортные условия.