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04.03.2022 11:08
Рубрика: Власть

Госдума приняла поправки в КоАП и УК о мерах против дискредитации ВС РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла законы об административном и уголовном наказании за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Более серьезное наказание будет действовать за рецидив.

Поправки предполагают введение ответственности за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ.

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Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то будет действовать административное наказание, то есть штраф:

- для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если попытки дискредитации сопровождаются призывами к проведению

незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то штрафы возрастут:

- для граждан - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

- для должностных лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В случае, если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность. Для этого в УК РФ введут статью об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. В данном случае имеются в виду призывы к воспрепятствованию использования российских войск для таких целей или дискредитация такого использования.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Госдума ввела уголовное наказание за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ

За это может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Однако возможно и лишение свободы на срок до пяти лет - если публичные действия привели к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреду имуществу, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт, массовым беспорядкам.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют поставленные задачи мужественно и самоотверженно. "И когда в обществе появляются абсолютно непонятные для нас призывы к тому, чтобы эта операция не проводилась, чтобы наши военнослужащие перестали выполнять задачи, мы считаем это неприемлемым, недопустимым, - заявил он. - Это по сути является предательством интересов нашей Родины".

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