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04.03.2022 11:14
Рубрика: Власть

Госдума ввела ответственность за призывы к санкциям против РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла законы об административном и уголовном наказании за призывы к санкциям против РФ. Поправки в кодексы прошли сразу второе и третье чтения.

Для начала будет вступать в силу новая статья Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Штраф составит:

- для граждан - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

- для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;

- для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если нарушение в течение года будет совершено повторно, за это будет грозить уже уголовная ответственность:

- штраф в размере до 500 тыс. рублей;

- ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет;

- арест на срок до шести месяцев;

- лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Те, кто призывает к санкциям против своей страны и своего народа, должны привлекаться к ответственности, выразил уверенность один из авторов поправок, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Такие призывы, как бы их не пытались объяснить, имеют под собой одну цель - остановить экономическое развитие России и разрушить политическую стабильность в стране", - заявил парламентарий. Он подчеркнул, что санкции, которые вводятся против отдельных предприятий, все равно затрагивают тысячи россиян. Не могут быть приемлемы и политические санкции, дискриминация в отношении наших дипломатов и спортсменов, уверен он.

"Это удары в спину, которые не могут оставаться безнаказанными, - заявил глава комитета Госдумы. - Предателей на Руси никогда не жаловали. Почему сегодня для них должно делаться исключение?"

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