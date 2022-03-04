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04.03.2022 10:54
Рубрика: Власть

Госдума ввела уголовное наказание за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, а также за дискредитацию их действий по защите страны и поддержанию мира. Закон может вступить в силу уже 5 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Палата проголосовала по закону единогласно - 401 "за", воздержавшихся не было.

По словам председателя ГД, принятые поправки в Уголовный кодекс уже сегодня, 4 марта, будут направлены в Совфед. Не исключено их оперативное подписание президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточнил Володин, закон сразу ляжет на стол президенту, и "есть возможность, что буквально завтра его нормы прямого действия" вступят в силу.

Закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России предполагает уголовную ответственность на срок до 15 лет.

Предполагается наказывать за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности.

За такую ложь будет грозить штраф от 700 тыс. до 1,5 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
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Если доказано использование служебного положения или есть корыстные побуждения, размер штрафа составит до пяти миллионов, а срок лишения свободы - 5-10 лет. Такое же наказание возможно, если деяние совершено организованной группой, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, а также по мотивам политической, идеологической и т.п. ненависти.

В случае, если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит 10-15 лет.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявлял, что депутаты фиксируют много фейковых новостей о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. При этом большинство из них генерируется на Украине, где существуют специальные центры, которые делают постановочные кадры, создают лженовости. Их "творчество" подхватывает ряд российских СМИ, а также пользователи в соцсетях. "Такие факты должны быть предметом уголовного расследования, и лица, которые занимаются фальсификацией, должны быть наказаны самым жестким образом", - считает парламентарий.

В УК РФ также предлагается ввести статью об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Конкретнее, тут имеются в виду призывы к воспрепятствованию использования российских войск для таких целей или дискредитация такого использования. Уголовная ответственность будет грозить за такое деяние, совершенное в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности за аналогичный проступок.

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За это может грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Однако возможно и лишение свободы на срок до пяти лет - если публичные действия привели к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреду имуществу, массовым беспорядкам, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют поставленные задачи мужественно и самоотверженно. "И когда в обществе появляются абсолютно непонятные для нас призывы к тому, чтобы эта операция не проводилась, чтобы наши военнослужащие перестали выполнять задачи, мы считаем это неприемлемым, недопустимым, - заявил он. - Это по сути является предательством интересов нашей Родины".

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