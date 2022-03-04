Госдума ввела уголовное наказание за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, а также за дискредитацию их действий по защите страны и поддержанию мира. Закон может вступить в силу уже 5 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Палата проголосовала по закону единогласно - 401 "за", воздержавшихся не было.

По словам председателя ГД, принятые поправки в Уголовный кодекс уже сегодня, 4 марта, будут направлены в Совфед. Не исключено их оперативное подписание президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточнил Володин, закон сразу ляжет на стол президенту, и "есть возможность, что буквально завтра его нормы прямого действия" вступят в силу.

Закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России предполагает уголовную ответственность на срок до 15 лет.

Предполагается наказывать за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности.

За такую ложь будет грозить штраф от 700 тыс. до 1,5 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Если доказано использование служебного положения или есть корыстные побуждения, размер штрафа составит до пяти миллионов, а срок лишения свободы - 5-10 лет. Такое же наказание возможно, если деяние совершено организованной группой, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, а также по мотивам политической, идеологической и т.п. ненависти.

В случае, если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит 10-15 лет.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявлял, что депутаты фиксируют много фейковых новостей о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. При этом большинство из них генерируется на Украине, где существуют специальные центры, которые делают постановочные кадры, создают лженовости. Их "творчество" подхватывает ряд российских СМИ, а также пользователи в соцсетях. "Такие факты должны быть предметом уголовного расследования, и лица, которые занимаются фальсификацией, должны быть наказаны самым жестким образом", - считает парламентарий.

В УК РФ также предлагается ввести статью об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Конкретнее, тут имеются в виду призывы к воспрепятствованию использования российских войск для таких целей или дискредитация такого использования. Уголовная ответственность будет грозить за такое деяние, совершенное в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности за аналогичный проступок.

За это может грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Однако возможно и лишение свободы на срок до пяти лет - если публичные действия привели к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреду имуществу, массовым беспорядкам, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют поставленные задачи мужественно и самоотверженно. "И когда в обществе появляются абсолютно непонятные для нас призывы к тому, чтобы эта операция не проводилась, чтобы наши военнослужащие перестали выполнять задачи, мы считаем это неприемлемым, недопустимым, - заявил он. - Это по сути является предательством интересов нашей Родины".