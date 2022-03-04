Юристы: Новые законы расширят полномочия правительства по соцзащите граждан

Госдума планирует рассмотреть пять правительственных законопроектов, направленных на социальную защиту граждан и поддержку бизнеса. Член Ассоциации юристов России Никита Филиппов особо отметил, что впервые столь масштабные меры принимаются в ускоренном режиме. Как обращают внимание эксперты, проекты не только предлагают конкретные меры, но и расширяют полномочия правительства страны, чтобы оно могло в дальнейшем оперативно оказывать поддержку гражданам и представителям бизнеса.

"3 марта 2022 года Правительством России внесено сразу 5 законопроектов, разработанных в целях защиты национальных интересов в связи с введенными беспрецедентными санкциями со стороны ряда стран", - рассказал он. Но и меры правительства по защите граждан и бизнеса член АЮР назвал беспрецедентными. "Государственная Дума планирует рассмотреть их в первом чтении уже на следующий день, то есть 4 марта. Очевидно, что и последующее их принятие в трех чтениях, одобрение Советом Федерации и подписание президентом планируется в ускоренном режиме", - сказал он.

В пояснительной записке к первому законопроекту прямо указано, что он разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

"Самой громкой в законопроекте является новелла о введении кредитных каникул, как минимум, до 30 сентября этого года, - рассказывает Никита Филиппов. - Механизм предоставления кредитных каникул сохранился тот же, что был предусмотрен в связи с COVID-19. Заемщики вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору и воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по кредитам, в том числе ипотечным, на срок до 6 месяцев. Причем получение кредитных каникул в связи с COVID-19 не препятствует новому обращению заемщика".

Для получения кредитных каникул заемщик должен одновременно соответствовать следующим условиям: кредитный договор заключен до 01.03.2022; обращение за "кредитными каникулами" произошло в течение срока действия кредитного договора, но не позднее 30.09.2022; доход заемщика (совокупный доход всех заемщиков по кредитному договору) за месяц, предшествующий месяцу обращения, снизился более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2021 г. При этом среднемесячный доход (совокупный среднемесячный доход) рассчитывается по утвержденной методике.

Есть и ряд других условий. Например, размер кредита не должен превышать установленный максимальный размер. Для потребительских кредитов - 250 тысяч рублей, для кредитных карт - 100 тысяч рублей, для кредитов на приобретение автомобиля с его залогом - 600 тыс. рублей, для ипотечных кредитов в Москве - 4,5 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге, Московской области и в Дальневосточном федеральном округе - 3 миллиона рублей, для остальных регионов - 2 миллиона рублей.

Для подтверждения снижения дохода кредитор может запросить документы (например, справку о полученных доходах за текущий и предыдущий периоды).

"Если в течение 10 дней со дня направления заемщиком требования он не получит от кредитора уведомление или отказ в удовлетворении требования, льготный период считается установленным. При этом он исчислялся со дня направления требования, если заемщик не определил иную дату начала льготного периода в своем требовании, - продолжает Никита Филиппов. - В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней) по кредитному договору, предъявление требования о досрочном погашении кредита и обращение взыскания на предмет ипотеки, также продолжительность просрочки по основному долгу не подлежала увеличению. Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование кредитными средствами в течение кредитных каникул, также не облагается НДФЛ".

Еще одно предложение: Устанавливается запрет на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства до 31 декабря 2022 года (за исключением отдельных случаев), а также организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий - до 31 декабря 2024 года.

"В социальной сфере Правительство будет вправе устанавливать социальные доплаты к пенсии в повышенном размере, принимать решения о дополнительной индексации отдельных видов пенсий (в том числе, социальных), индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии", - рассказывает Никита Филиппов.

Правительство будет вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений, особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, особенности выплаты пенсий и иных выплат. Серьезные меры, направленные на защиту граждан, предлагаются проектом и в сфере здравоохранения.

В свою очередь, руководитель договорной и законотворческой практики Бюро адвокатов "Де-юре" Алексей Тё считает, что безусловно обнадеживающе выглядят изменения в строительной сфере. "Очевидно, что поддержка строительных компаний будет осуществляться на весьма высоком уровне", - говорит он.

В целях более оперативного реагирования на изменяющуюся ситуацию правительство наделяется широким спектром полномочий. В частности, оно сможет устанавливать особенности организации и осуществления государственного и муниципального контроля, в том числе, в части введения моратория на проведение проверок. Также правительство сможет разрешать лицам с просроченными лицензиями продолжать работу без них, устанавливать моратории на сдачу квалификационных экзаменов и т.п. Получит правительство и полномочия устанавливать особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, особенности и основания перечисления застройщику денежных средств на счетах эскроу и т.п.

"Планируется изменения и в области корпоративного законодательства, - говорит Алексей Тё. - В случае снижения в 2022 году стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера уставного капитала не потребуется уменьшать уставный капитал или ликвидировать компанию".

Другие важные изменения: снижаются требования к участникам свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города Севастополя. Если раньше, чтобы получить статус участника СЭЗ нужно было регистрироваться на территории Крыма, то теперь достаточно открыть филиал или представительство.

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, проектирования и строительства получат право выдавать своим членам займы из компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств в пределах 50 процентов от объема средств, имеющихся в этих фондах.

До 50 процентов увеличивается размер передаваемых в перестрахование Национальной перестраховочной компании обязательств по страховым выплатам (ранее этот показатель составлял 10 процентов). Увеличен срок приведения административных регламентов в соответствие с требованиями закона (до 1 января 2024 года).

Второй законопроект наделяет правительство России полномочиями издавать в 2022 году нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля. Также правительство сможет продлевать сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, авансовых платежей по региональным и местным налогам и т.п. И это далеко не все меры, подчеркивают юристы.

Также законопроектом предусматривается наделить в 2022 году высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. полномочиями по продлению срок уплаты налогов по региональным и местным налогам. Остальные три законопроекта

Остальные три законопроекта продолжают "амнистию капиталов". Участники нового этапа амнистии капиталов освобождаются от привлечения к административной ответственности в случае добровольного декларирования имущества, а проект поправок в УК освобождает их также от уголовной ответственности.