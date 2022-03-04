Изменения в экспресс-доставке почтовых отправлений отражают высокую экономическую активность Китая

В 2021 году объем операций в сфере экспресс-доставки Китая увеличился на 29,9% в годовом выражении и достиг 108,3 миллиарда посылок - это более половины мирового показателя. Такие данные обнародовало Государственное почтовое управление (ГПУ) КНР.

Экспресс-отправления доставляются по всему Китаю. Посылки из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу всего за пять дней прибывают к подножию горы Эверест, в расположенный на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря поселок Чжасицзун уезда Тингри Тибетского автономного района на северо-западе Китая. Даже при пересечении Тихого океана экспресс-отправления из Шэньчжэня в провинции Гуандун в Южном Китае доставляются самолетом уже на следующий день в Лос-Анджелес - на юге штата Калифорния США.

В скором времени, после четырех лет строительства, в аэропорту Хуаху городского округа Эчжоу провинции Хубэй в Центральном Китае состоятся контрольно-проверочные полеты, что еще на один шаг приблизит воздушную гавань к официальному открытию. Будучи первым специализированным грузовым аэродромом в Китае, в последние годы Хуаху играет важную роль в индустрии экспресс-доставки Китая. Впервые китайские компании по доставке почтовых отправлений расширили сферу инвестиций до строительства аэропорта. Это связано с быстрым развитием отрасли и высокими требованиями потребителей к срокам доставки. Посылки будут перевозиться в крупные аэропорты внутри Китая всего за одну ночь, а в крупнейшие аэропорты мира - на следующий день. Ожидается, что к 2030 году ежегодный объем перевозки почты и грузов в аэропорту Хуаху достигнет 3,3 миллиона тонн.

Интеллектуальная система сортировки быстро обрабатывает посылки в распределительном центре компании экспресс-доставки SF Express в городе Циндао провинции Шаньдун. Фото: Лян Сяопэн

Развитие сферы экспресс-доставки также стимулировало стремительный рост производства логистического оборудования. Сейчас непрерывно увеличивается объем операций, и уже невозможно сортировать посылки, количество которых увеличивается на сотни миллионов, вручную. Сфера логистического оснащения нуждается в помощи науки и техники. И 26 октября 2021 года научно-техническая компания Wayzim, ведущая разработку технологий в сфере экспресс-доставки в провинции Цзянсу на востоке Китая, успешно зарегистрировалась на торговой площадке Star Market - подразделении Шанхайской фондовой биржи для технологических и инновационных компаний. За последние пять лет с момента своего основания Wayzim поставила 300 комплектов систем сортировки с поперечным ремнем. К концу 2021 года продукция компании экспортировалась во многие страны и регионы мира. В последующем Wayzim продолжит расширять каналы сбыта товаров за рубежом и будет открывать новые рынки.

На базе поставок фармацевтической компании AstraZeneca в городском округе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая значительно повысилась эффективность доставки за счет подключения системы заказов к цепочке поставок, совместно разработанной логистической компанией SF Express и курьерской службой DHL. В прошлом AstraZeneca отправляла всего по две-три тысячи коробок в день, а сейчас объем отправки товаров с многоярусного склада компании достиг максимального количества в 20-30 тысяч коробок.

И новый тренд: компании, занимающиеся экспресс-доставкой, больше не ограничиваются простым предоставлением услуг по транспортировке продукции, а пытаются внедрить инфраструктуру, системы и услуги в производственные, сбытовые и даже послепродажные звенья, становясь неотъемлемой частью процесса производства и обращения товаров. Например, предприятие Suning по продаже мебели сотрудничает с компаниями, которые не только доставляют товар, но и оказывают услуги по ее сборке.

Высокоскоростной поезд «Фусин» едет по мосту через реку Янцзы в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу. Фото: Ян Чен

Трансграничные экспресс-доставки делают более удобными как покупки, так и продажи по всему миру. В ноябре 2021 года семь распределительных центров китайской логистической компании Cainiao были официально введены в эксплуатацию в Льеже, Мадриде, Париже, Бремене, Риме, Будапеште и Москве. Cainiao совершила свыше 300 чартерных рейсов с предполагаемой грузоподъемностью более 30 тысяч тонн. В целом в последние годы китайские службы экспресс-доставки ускорили свое размещение за рубежом, построив в общей сложности 240 зарубежных складов площадью почти два миллиона квадратных метров.

Бурное развитие отрасли экспресс-доставки не только помогает промышленности снизить затраты и повысить эффективность за счет интеграции с логистической индустрией, но также облегчает отправку китайской продукции за рубеж, обеспечивает более удобный оборот трансграничных товаров и открывает больше возможностей для отрасли внутри и за ее пределами.

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"