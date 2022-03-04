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    ДокументыСпецпроекты
    04.03.2022 13:35
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    Как триллер о сентиментальном агенте ФБР превратился в водевиль

    Трэвис Блок (Лиам Нисон) делал для ФБР разную работу, порой достаточно грязную, не задавая при этом лишних вопросов. Но когда лучший из агентов решил отойти от дел ради любимой внучки, в ведомстве ему ответили отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и раскрыть правду о всех преступлениях, в которых оказались замешаны секретные правительственные службы.
    kinopoisk.ru
    kinopoisk.ru

    Прежде всего, в основе "Игры теней" был достаточно интересный концепт того, что правительство США использует агентов ФБР для ликвидации "нарушителей демократии" - тех, кто как-то пытается изменить ситуацию в стране, и не обязательно в худшую сторону. Мог получиться остросюжетный триллер, чем-то даже пугающий: достаточно сказать или сделать что-нибудь такое, что вызовет неодобрение власти, и уже ничем не примечательная машина с двумя киллерами едет по указанному адресу.

    Однако создатели благополучно загубили потенциал этой идеи, когда в первой половине картины раскрыли всю интригу и предложили достаточно блеклого антагониста, который все оправдывает желанием сохранить порядок. Тут можно даже найти следы политического высказывания: консерваторы у власти давят на всех тех, кто выступает за прогрессивные идеи, будь то расовое равенство или равная оплата труда для женщин. Однако дальше намеков дело не идет. Да и попытки соответствовать нынешней политико-социальной конъюнктуре США - явно не то, что можно записать в достоинства картины.

    Конечно, "Игра теней" - это прежде всего боевик про матерого агента ФБР, но в нем отчетливо прослеживаются нотки политического триллера. Однако создатели, пытаясь усидеть на обоих стульях разом, нигде не преуспели. Постановка и экшн-сцены - блеклые и дешевые, буквально 3-4 перестрелки с погоней да пара драк, что преступно мало для подобных лент. Да и среди имеющегося нет ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Остальное же время занимают разговоры. "Правительство США что-то скрывает!", "Люди должны знать правду!", "Ради сохранения благосостояния общества можно пожертвовать несколькими жизнями!" - если вы видели любой фильм про правительственные заговоры, то с вероятностью в 90% угадаете, к чем сведется очередная тирада любого из персонажей. Из-за этого "Игру теней" банально скучно смотреть, потому что постоянно возникает ощущение, будто вы все это где-то видели. Особенно примечательна последняя треть ленты, которая сама по себе - откровенный оммаж в сторону "Заложницы".

    Отдельного разговора заслуживает главный герой в исполнении Лиама Нисона. Его персонаж Трэвис Блок, с одной стороны, профессионал своего дела, спокойно совершающий диверсии и грабежи, если ему так приказало начальство; с другой - сентиментальный дедушка, который хочет больше видеться с внучкой. Но у создателей и эта линия не получилась. Они будто верят, что если добавить грустную музыку и приказать Нисону сделать щенячьи глаза, то перед зрителем развернется настоящая драма человеческих судеб. Нет, все это напоминает дешевый водевиль.

    Фото: kinopoisk.ru

    Видно, что Трэвиса Блока пытались выставить достаточно неоднозначной личностью: он и "винтик в системе", и человек, который совершил достаточно ошибок в прошлом, однако сейчас пытающийся их исправить через заботу о семье. Но проблема в том, что эти два амплуа не только не дополняют друг друга, а скорее создают впечатление, что у главного героя явные проблемы с адекватным восприятием реальности. То он оставляет агента, которого приказано схватить и доставить в управление, одного в машине, а сам в это время мчится в детский сад; то переживает, что ему не дают видеться с внучкой.

    "Игра теней" - крайне посредственное, даже плохое кино, которое можно посмотреть, но будучи при этом готовым, что увиденное претендует максимум на способ расслабить голову после тяжелого рабочего дня. Главный недостаток ленты - создателям было настолько лень придумать что-то новое, а потому они взяли всевозможные клише из боевиков и политических триллеров, добавили щепотку семейных драм и выдали нечто невразумительное. Причем нежелание практически всех участников съемок сделать свою работу качественно особенно хорошо прослеживается на примере Лиама Нисона. Или точнее - его глаз. У актера настолько уставший, вымученный и даже грустный взгляд, что сразу понятно - не от хорошей жизни он оказался здесь. С другой стороны, это немудрено, когда играешь один и тот же типаж в одних и тех же фильмах уже около десятка раз.

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