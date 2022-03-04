Как триллер о сентиментальном агенте ФБР превратился в водевиль

Прежде всего, в основе "Игры теней" был достаточно интересный концепт того, что правительство США использует агентов ФБР для ликвидации "нарушителей демократии" - тех, кто как-то пытается изменить ситуацию в стране, и не обязательно в худшую сторону. Мог получиться остросюжетный триллер, чем-то даже пугающий: достаточно сказать или сделать что-нибудь такое, что вызовет неодобрение власти, и уже ничем не примечательная машина с двумя киллерами едет по указанному адресу.

Однако создатели благополучно загубили потенциал этой идеи, когда в первой половине картины раскрыли всю интригу и предложили достаточно блеклого антагониста, который все оправдывает желанием сохранить порядок. Тут можно даже найти следы политического высказывания: консерваторы у власти давят на всех тех, кто выступает за прогрессивные идеи, будь то расовое равенство или равная оплата труда для женщин. Однако дальше намеков дело не идет. Да и попытки соответствовать нынешней политико-социальной конъюнктуре США - явно не то, что можно записать в достоинства картины.

Конечно, "Игра теней" - это прежде всего боевик про матерого агента ФБР, но в нем отчетливо прослеживаются нотки политического триллера. Однако создатели, пытаясь усидеть на обоих стульях разом, нигде не преуспели. Постановка и экшн-сцены - блеклые и дешевые, буквально 3-4 перестрелки с погоней да пара драк, что преступно мало для подобных лент. Да и среди имеющегося нет ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Остальное же время занимают разговоры. "Правительство США что-то скрывает!", "Люди должны знать правду!", "Ради сохранения благосостояния общества можно пожертвовать несколькими жизнями!" - если вы видели любой фильм про правительственные заговоры, то с вероятностью в 90% угадаете, к чем сведется очередная тирада любого из персонажей. Из-за этого "Игру теней" банально скучно смотреть, потому что постоянно возникает ощущение, будто вы все это где-то видели. Особенно примечательна последняя треть ленты, которая сама по себе - откровенный оммаж в сторону "Заложницы".

Отдельного разговора заслуживает главный герой в исполнении Лиама Нисона. Его персонаж Трэвис Блок, с одной стороны, профессионал своего дела, спокойно совершающий диверсии и грабежи, если ему так приказало начальство; с другой - сентиментальный дедушка, который хочет больше видеться с внучкой. Но у создателей и эта линия не получилась. Они будто верят, что если добавить грустную музыку и приказать Нисону сделать щенячьи глаза, то перед зрителем развернется настоящая драма человеческих судеб. Нет, все это напоминает дешевый водевиль.

Фото: kinopoisk.ru

Видно, что Трэвиса Блока пытались выставить достаточно неоднозначной личностью: он и "винтик в системе", и человек, который совершил достаточно ошибок в прошлом, однако сейчас пытающийся их исправить через заботу о семье. Но проблема в том, что эти два амплуа не только не дополняют друг друга, а скорее создают впечатление, что у главного героя явные проблемы с адекватным восприятием реальности. То он оставляет агента, которого приказано схватить и доставить в управление, одного в машине, а сам в это время мчится в детский сад; то переживает, что ему не дают видеться с внучкой.

"Игра теней" - крайне посредственное, даже плохое кино, которое можно посмотреть, но будучи при этом готовым, что увиденное претендует максимум на способ расслабить голову после тяжелого рабочего дня. Главный недостаток ленты - создателям было настолько лень придумать что-то новое, а потому они взяли всевозможные клише из боевиков и политических триллеров, добавили щепотку семейных драм и выдали нечто невразумительное. Причем нежелание практически всех участников съемок сделать свою работу качественно особенно хорошо прослеживается на примере Лиама Нисона. Или точнее - его глаз. У актера настолько уставший, вымученный и даже грустный взгляд, что сразу понятно - не от хорошей жизни он оказался здесь. С другой стороны, это немудрено, когда играешь один и тот же типаж в одних и тех же фильмах уже около десятка раз.