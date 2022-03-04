Кардиолог назвал правила восстановления после COVID-19

Коронавирусная инфекция бьет во многих случаях по сердечно-сосудистой системе. О том, как избежать осложнений, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Главное - после перенесенной инфекции нужно поберечься, советует доктор. Во время болезни и сразу после нее важно ограничивать физические нагрузки. К ним относится работа лопатой по расчистке двора от снега - это чрезмерная нагрузка на сердце, предупреждает кардиолог.

Соответственно, не стоит напрягаться и на дачном участке. Вскопка огорода лопатой, сопряженная также с поднятием тяжести, - это занятие не для тех, кто перенес тяжело COVID-19.

Если и начинать, то нужно взять меньшую по размеру лопату, чтобы не перетаскивать большое количество снега и тем более земли.

Также доктор советует при любых физических нагрузках внимательно наблюдать за своим состоянием. Если появляется одышка, то нужно незамедлительно прекратить любую активность. Также опасный симптом - появление перебоев в сердечном ритме и давящие или сжимающие боли в области сердца.

При появлении таких признаков сердечной недостаточности нужно обязательно показаться врачу.