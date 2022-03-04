Киберспортивный мир против игроков из России

Международные маркетплейсы игр Steam, PlayStation Store и Nintendo отклоняют попытки российских пользователей оплатить покупки. По оценкам экспертов, можно говорить о принципиальной позиции сервисов, не желающих работать с игроками из России. Схожая ситуация складывается и в киберспорте.

Магазин Steam, принадлежащий американской Valve, начал отклонять запросы на покупку игр из России. Сервис не сообщал об отказе от работы с российскими пользователями, но оплатить игры при помощи банковских карт невозможно. Проблемы возникают при оплате картами Сбербанка, ВТБ и даже Тинькофф-банка, не включенного в санкционные списки.

В Сети сообщают и о проблемах, возникающих у пользователей принадлежащего японской Sony магазина PlayStation Store. Так же о проблемах с оплатой сообщал магазин Nintendo eShop. Пока единственный сервис, о проблемах с использованием которого не сообщалось - это Xbox Store, от Microsoft. Говорить о технических проблемах в такой ситуации затруднительно, считает директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

"Действия сервисов вполне укладываются в санкционные пакеты, введенные против России", - говорит он. Не менее сложная сейчас ситуация, по мнению Мешалкина, и в киберспортивном мире, где есть целый ряд российских и украинских команд, и команд, состоящих из представителей разных стран. "У киберспортивных турниров нет какой-то единой позиции, допускать российские команды или команды с российским игроками до турниров или нет. В результате мы наблюдаем канселлинг (от англ - "отмена") в худшем его проявлении, когда каждый делает то, что ему кажется правильным", - заявил Мешалкин.