Китай обеспечил хороший старт экономическому развитию на 14-ю пятилетку

Объем экономики КНР в 2021 году достиг новой отметки в 114,36 триллиона юаней (около 18 триллионов долларов США), увеличившись в пересчете на постоянные цены на 8,1 процента в годовом исчислении.

"В прошлом году благодаря согласованным усилиям всего китайского народа Китай сохранил лидирующие позиции в мире в сфере экономического развития и профилактики и контроля эпидемии. Национальная экономика в целом функционировала в разумных пределах, были выполнены поставленные на год основные цели и задачи развития, сделаны новые шаги в ходе построения новой модели развития, получены новые результаты в высококачественном развитии и обеспечен хороший старт на период 14-й пятилетки (2021-2025 годы)", - заявил глава Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Нин Цзичжэ на пресс-конференции, организованной 17 января пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Как сообщил глава ГСУ, согласно среднему показателю за последние два года, темпы экономического роста в первом, втором, третьем и четвертом кварталах составили 4,9, 5,5, 4,9 и 5, процента соответственно. Средние темпы экономического роста за последние два года в четвертом квартале были несколько выше, чем в третьем, и экономика в целом функционировала стабильно.

По словам Нин Цзичжэ, уровень занятости в Китае в целом оставался стабильным. Экономика продолжала восстанавливаться и развиваться, политика приоритетов занятости дала свои результаты, бурно развивались новые формы занятости. В 2021 году численность занятого населения в городах и поселках Китая составила 12,69 миллиона человек. Поставленная цель по трудоустройству более 11 миллионов человек была достигнута. По данным исследования, проведенного в городах и поселках по всей стране, коэффициент безработицы в среднем достиг 5,1 процента, что ниже целевого показателя на уровне 5,5 процента.

Потребительские цены росли умеренными темпами. В 2021 году потребительские цены выросли на 0,9 процента по сравнению с предыдущим годом, что ниже целевого показателя в 3 процента. Международный платежный баланс КНР в целом оставался устойчивым. По состоянию на конец 2021 года общая сумма валютных резервов Китая составила 3,25 триллиона долларов, сохраняя отметку выше 3,2 триллиона долларов в течение восьми месяцев подряд и занимая первое место в мире.

Как отметил Нин Цзичжэ, рост доходов жителей Китая был в основном синхронизирован с экономическим ростом. По итогам 2021 года среднедушевой доход, находящийся в непосредственном распоряжении населения КНР, в реальном выражении вырос на 8,1 процента в годовом исчислении, а средний рост за два года составил 5,1 процента, что в основном соответствовало экономическому росту и отвечало требованиям устойчивого роста доходов жителей. Снизилось потребление энергии на единицу ВВП. По предварительным расчетам, потребление энергии на единицу ВВП в 2021 году уменьшилось на 2,7 процента по сравнению с предыдущим годом, что близко к целевому показателю на уровне 3 процентов. Производство зерна достигло нового рекордного уровня. В 2021 году общий объем производства зерновых составил 682,85 миллиона тонн, достигнув целевого показателя в 650 миллионов тонн.

В 2021 году совокупный объем китайской экономики превысил 114 триллиона юаней, или 17,7 триллиона долларов по среднегодовому валютному курсу. Экономика страны уверенно заняла второе место в мире, по предварительным расчетам, на ее долю пришлось более 18 процентов мировой экономики. ВВП страны на душу населения составил 80 976 юаней, а с пересчетом по среднему валютному курсу достиг 12 551 доллар.

Согласно анализу Нин Цзичжэ, ВВП Китая в 2021 году увеличился примерно на 13 триллионов юаней, что эквивалентно 2 триллионам долларов по среднегодовому валютному курсу и равнозначно годовому экономическому объему одной из относительно крупных экономик мира. Если принять во внимание фактор ревальвации китайского юаня, то прирост объема экономики КНР за два года в пересчете на доллары составил 3 триллиона.

В то же время валовая добавленная стоимость всей промышленности и обрабатывающей промышленности Китая остается мировым лидером уже более 10 лет подряд. КНР занимает первое место в мире по торговле товарами и объему валютных резервов, а также сохраняет вторую позицию по торговле услугами, зарубежным инвестициям и размеру рынка внутреннего потребления.

Компания «Хуэйсюн шичуань» производит интеллектуальное мультимедийное оборудование в зоне развития новых и высоких технологий городского округа Хуайнань провинции Аньхой. Фото: Чэнь Бинь

"ВВП Китая на душу населения превысил 80 тысяч юаней, что составило 12 551 доллар в пересчете по среднегодовому валютному курсу. Хотя этот показатель еще не достиг нижнего предела подушевого уровня в странах с высоким уровнем доходов, но приближается к нему с каждым годом. По предварительным оценкам, средний мировой ВВП на душу населения в 2021 году составил около 12 100 долларов. В Китае эта цифра достигла 12 500 долларов, что превышает средний мировой уровень", - сказал Нин Цзичжэ.

"Несмотря на существующие риски и вызовы, в целом тенденция непрерывного экономического восстановления и развития Китая не изменилась, точно так же, как и факторы, которые поддерживают функционирование экономики в разумных пределах, и условия для поддержки качественного развития. Экономика КНР имеет все шансы достигнуть значительного прогресса при сохранении стабильности в течение всего года", - заявил руководитель ГСУ КНР.

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"