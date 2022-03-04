Китай придает стимул восстановлению мировой экономики

В 2021 году внешнеторговый оборот Китая впервые в истории преодолел отметку в 6 триллионов долларов США, составив 6,05 триллиона. Был достигнут и новый максимум в привлечении иностранного капитала в страну: 1149,36 миллиарда юаней (около 181,05 миллиарда долларов).

Ряд недавно опубликованных торгово-экономических данных продемонстрировал миру яркие успехи экономического развития Китая: были сделаны ключевые шаги в построении инновационной модели развития и достигнуты очередные результаты в области высококачественного развития. Эти достижения показывают, что основы стабильного долгосрочного роста китайской экономики не изменятся и КНР будет продолжать придавать импульс восстановлению мировой экономики.

В статистике внешней торговли ясно видна высокая устойчивость и жизнеспособность китайской экономики. В 2021 году внешняя торговля КНР поступательно преодолела порог сначала в пять, а затем и в шесть триллионов долларов. С основными торговыми партнерами как в импорте, так и в экспорте был достигнут стабильный рост. Оптимизировались форматы торговли, стали более оживленными импорт и экспорт частных предприятий. Хороший потенциал сохраняли экспорт и импорт электротехнической продукции. Объем фактически использованных зарубежных инвестиций в высокотехнологичных отраслях страны увеличился на 17,1 процента, а в секторе услуг - на 16,7 процента. Можно сказать, что внешняя торговля и иностранные инвестиции в экономику Китая неуклонно росли как по количеству, так и по качеству.

На фоне распространения в мире эпидемии COVID-19, небывалых геополитических перемен и формирования более сложных, суровых и неопределенных внешних условий экономика Китая продолжала стабильно функционировать. Непрерывно укреплялся фундамент промышленного развития, повышалась жизнеспособность экономического развития. Несколько международных экономических организаций признали, что темпы роста китайской экономики в 2021 году превысили показатели других крупных экономик.

Сохранение лидирующих позиций Китая в глобальном экономическом развитии неотделимо от поддержания лидирующего положения страны в области профилактики и контроля эпидемии. В условиях постоянных мутаций коронавируса КНР твердо придерживалась общей стратегии "противодействия завозным случаям заболеваний и предотвращения скачка распространения вируса в стране" и общей политики "динамического сокращения количества зараженных", а также продолжала повышать уровень вакцинации всего населения, заложив прочную основу для эффективной координации профилактики и контроля эпидемии, что, разумеется, благотворно отразилось на социально-экономическом развитии.

Китай не только добился устойчивого функционирования своей собственной экономики, но и объединил усилия со своими торговыми партнерами для совместного поддержания стабильности глобальной производственной и логистической цепочки, оказав решительную поддержку в глобальной профилактике и контроле эпидемии и восстановлении мировой экономики. Роль Китая как стабилизатора и движущей силы для мирового экономического роста уже очевидна. Это полностью доказывает, что приверженность КНР эффективной координации профилактики и контроля эпидемии и социально-экономического развития, а также осуществлению разумной макроэкономической политики способствует восстановлению и развитию мировой экономики и является благородным поступком.

Привлекательность Китая для иностранных инвестиций растет день ото дня благодаря огромным возможностям сверхкрупного рынка страны. Население КНР превышает 1,4 миллиарда человек, а группа населения со средним уровнем дохода насчитывает более 400 миллионов человек. Масштабы и потенциал роста потребительского рынка Китая не имеют равных. Кроме того, благодаря здоровому деловому климату и комплексным преимуществам, таким как современная промышленность, развитая инфраструктура и богатые человеческие ресурсы, привлекательность Китая для иностранных инвестиций будет продолжать расти. В отчете, опубликованном недавно аудиторской компанией KPMG, отмечается, что приток прямых иностранных инвестиций в Китай останется высоким и в 2022 году. Согласно исследованию финансового конгломерата HSBC, 97 процентов опрошенных компаний планируют продолжать увеличивать инвестиции в Китай. Руководители многих американских предприятий также заявили, что в ближайшие 10 лет продолжат наращивать капвложения в КНР.

Китай придерживается принципа открытого сотрудничества и способствует построению мировой экономики открытого типа, чтобы мир мог распределять больше дивидендов, приносимых экономическим ростом и процветанием потребления КНР. В 2021 году импорт и экспорт комплексных бондовых зон Китая увеличился на 24,3 процента, импорт и экспорт экспериментальных зон свободной торговли - на 26,4, а внешнеторговый оборот порта свободной торговли на Хайнане - на 57,7 процента. Таким образом, еще больше усилилась роль открытых платформ Китая. Объем внешней торговли между КНР и странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", составил 11,6 триллиона юаней (около 1,83 триллиона долларов), увеличившись на 23,6 процента в годовом исчислении и на 2,2 процентных пункта превысив общие темпы роста внешней торговли страны. Безбарьерная торговля в полной мере продемонстрировала импульс, который придало развитию мировой экономики высококачественное совместное строительство инициативы "Пояс и путь".

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"