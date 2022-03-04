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04.03.202213:00
Текст: Юрий Нечаев

Лукашенко подписал решение референдума по изменениям в Конституцию Беларуси

Виктор Драчев/ РИА Новости
Виктор Драчев/ РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал решение республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию республики. Обновленный основной государственный закон вступит в силу 15 марта, заявил президент.

Ранее Центризбирком Беларуси утвердил результаты состоявшегося 27 февраля референдума. По данным ЦИК, за принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании. Все 12 членов ЦИК единогласно признали референдум состоявшимся и приняли соответствующее постановление.

Изменения затронули примерно половину статей белорусской конституции - при сохранении президентской формы правления были уточнены функции и полномочия главы государства, парламента и правительства.

Также в Конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании (ВНС), которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности решением ВНС в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

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