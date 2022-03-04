Мадуро высказался в поддержку российской операции по защите ДНР и ЛНР

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро направил послание в адрес президента России Владимира Путина, в котором поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

По его словам, ДНР и ЛНР были созданы, чтобы защитить народ Донбасса от убийств украинскими радикалами. Луганск и Донецк взяли на себя функции народных республик, чтобы защититься от массовых убийств, к которым приступили неонацистские силы, захватившие власть в Украине, охотясь на мужчин и женщин, нападая на семьи, устраивая обстрелы с применением тяжелого вооружения, говорится в тексте послания, полный текст которого размещен на сайте telegra.ph.

Венесуэльский лидер пояснил, что на всех этапах конфликта президент России настаивал на установлении дипломатического диалога, результатом чего стало заключение Минских соглашений, которые "были проигнорированы, растоптаны, разорваны в клочья неофашистской элитой, правящей Украиной - колониальным союзником, всецело преданным элитам США и Европы".

Правые экстремисты, пришедшие к власти на Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении конфликтов путем диалога, установлении мира и взаимопонимания, в связи с чем государство приняло решение поддержать спецоперацию, организованную Россией, отметил Николас Мадуро.

По его словам, в начале XXI века в России появился настоящий лидер, президент Владимир Путин, который инициировал постепенный процесс возрождения морального духа России, восстановления всей мощи российской экономики, что привело к расцвету России как великой страны, новой державы на международной арене.

"Венесуэла, "Боливарианская революция", "чавистская революция" всегда будет вместе с В.В. Путиным, с Россией и с российским народом", - заверил венесуэльский президент.