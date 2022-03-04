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Рубрика: В мире

Мадуро высказался в поддержку российской операции по защите ДНР и ЛНР

Текст: Максим Макарычев
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро направил послание в адрес президента России Владимира Путина, в котором поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
Фото: Магда Хибелли / РИА Новости Фото: Магда Хибелли / РИА Новости
Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

По его словам, ДНР и ЛНР были созданы, чтобы защитить народ Донбасса от убийств украинскими радикалами. Луганск и Донецк взяли на себя функции народных республик, чтобы защититься от массовых убийств, к которым приступили неонацистские силы, захватившие власть в Украине, охотясь на мужчин и женщин, нападая на семьи, устраивая обстрелы с применением тяжелого вооружения, говорится в тексте послания, полный текст которого размещен на сайте telegra.ph.

Фото: AFP/Federico PARRA
Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России

Венесуэльский лидер пояснил, что на всех этапах конфликта президент России настаивал на установлении дипломатического диалога, результатом чего стало заключение Минских соглашений, которые "были проигнорированы, растоптаны, разорваны в клочья неофашистской элитой, правящей Украиной - колониальным союзником, всецело преданным элитам США и Европы".

Правые экстремисты, пришедшие к власти на Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении конфликтов путем диалога, установлении мира и взаимопонимания, в связи с чем государство приняло решение поддержать спецоперацию, организованную Россией, отметил Николас Мадуро.

По его словам, в начале XXI века в России появился настоящий лидер, президент Владимир Путин, который инициировал постепенный процесс возрождения морального духа России, восстановления всей мощи российской экономики, что привело к расцвету России как великой страны, новой державы на международной арене.

"Венесуэла, "Боливарианская революция", "чавистская революция" всегда будет вместе с В.В. Путиным, с Россией и с российским народом", - заверил венесуэльский президент.

В мире Южная Америка Венесуэла Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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