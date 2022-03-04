Maersk частично остановил прием грузов с товарами первой необходимости в РФ

Датская компания Maersk, которая занимается контейнерными перевозками грузов, приостановила прием новых заказов из трех точек в России с грузами, которые относятся к товарам первой необходимости. Об этом сообщается на сайте компании.

"Все большее число наших поставщиков терминальных услуг в Европе сообщают нам, что они больше не смогут обрабатывать какие-либо дополнительные грузы, отправляющиеся или направляющиеся в Россию, включая перевалку. Поскольку стабильность наших операций и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным. Дальний Восток России в настоящее время не затронут", - говорится в сообщении.

Двумя днями ранее компания на фоне санкций Запада и сопряженных с ними трудностей приостановила работу нескольких европейских портов с российскими грузами, а также прием новых заказов из России, исключая товары первой необходимости - продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. Накануне был остановлен прием заказов на перевозку рефконтейнеров со скоропортящимися грузами в Санкт-Петербург и Калининград.

"Что касается грузов, которые уже находятся в пути, мы работаем с портами в Европе, чтобы устранить задержки и изучить варианты в других портах за пределами Европы, чтобы мы могли выполнить обещание наших клиентов о доставке грузов наших клиентов в пункт назначения", - предупредили в Maersk.