Максимальное импортозамещение: в Череповце открылся завод оборудования для газификации

3 марта на территории опережающего социально-экономического развития "Череповец" в Вологодской области открылся завод по производству водогрейных газовых котлов и оборудования для газификации промышленных, бытовых и социальных объектов. Запуск предприятия позволит ускорить выполнение приоритетной государственной задачи - 100%-ной сетевой газификации страны.

Как отметили в компании "Газпром межрегионгаз", оборудованием можно будет обеспечить все российские регионы, достигнув максимального уровня импортозамещения в этой отрасли.

- Планомерная работа по импортозамещению ведется в "Газпроме" многие годы. В части газификации и догазификации мы достигли, в том числе с пуском сегодня нового завода в Череповце, практически 100% импортозамещения, - рассказал во время открытия завода генеральный директор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Программы развития газоснабжения и газификации регионов на 2021-2025 годы подписаны между ПАО "Газпром" с 68 регионами России. Объем финансирования со стороны "Газпрома" на строительство межпоселковых газопроводов, ГРС и газопроводов-отводов составит 526,1 млрд рублей.

Поставлять отечественное оборудование для газификации и догазификации (а это, напомним, бесплатное проведение газа до границ участков домовладений) будет теперь и новое предприятие, инвестором которого стало ООО "НОРД" (дочерняя структура Санкт-Петербургской "Северной компании"). Объем инвестиций в проект составляет около 300 миллионов рублей.

В год планируется выпускать до тысячи котлов мощностью от 75 кВт до 20 мВт. Недостатка в сырье нет - совсем рядом находится металлургический гигант компании "Северсталь".

Генеральный директор "НОРД" Илья Шибаленков отметил, что завод удалось построить всего за год. Помогли в том числе и благоприятные инвестиционные условия, созданные на территории опережающего социально-экономического развития.

- Череповец - индустриальный город, в котором прекрасные рабочие кадры. С запуском завода мы не только обеспечиваем людей рабочими местами, но и начинаем выпуск продукции, которая сейчас очень важна для страны. Выпуском стальных водогрейных котлов мы полностью импортозамещаем линейку теплового оборудования, также мы начинаем сборку газорегуляторного оборудовании, которое необходимо для выполнения программы газификации, - отметил Илья Шибаленков.

Так, например, специалисты нового завода будут производить и монтировать на объектах оборудование для газораспределения: пункты редуцирования и регуляторы давления газа, газовые краны и фильтры, а также очень удобные для частных домов настенные газовые термоблоки. Они крепятся снаружи дома и не требуют лишних монтажных работ. Стоимость - около 90 тысяч рублей для одного домовладения. Плюс на месте ничего варить и резать не надо - все сделано на заводе. Требуется одно лишь соединение с газовой плитой и системой отопления.

Фото: Ташева Анастасия

Рынок сбыта у нового череповецкого предприятия поистине огромный.

- Группа "Газпром межрегионгаз" подключает к сетевому природному газу новых потребителей, обеспечивает перевод на экологичное топливо сотни промышленных предприятий и котельных. В рамках догазификации получено уже свыше 690 тысяч заявок. Кроме того, по программе развития газоснабжения регионов РФ в этом году мы планируем газифицировать почти 400 населенных пунктов, - а это значит, что потребность в оборудовании вырастет, - отметил Сергей Густов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назвал открытие завода классическим примером импортозамещения и историческим моментом для Череповца и всего региона. По его словам, новое предприятие - это новые рабочие места, новый импульс развития. Предполагается, что в комплексе будут работать 140 человек, в том числе 40 инженерно-технических специалистов и высококвалифицированных сотрудников.

- Открывая это предприятие, мы полностью обеспечиваем потребности в оборудовании систем отопления всей страны. Еще несколько лет назад 60 процентов устройств поставлялось из-за пределов РФ. Сегодня мы можем сказать о том, что 100 процентов газового водогрейного оборудования будет выпускаться в России, и мы закроем потребность городов, сел, отдаленных муниципальных образований. Будем поставлять оборудование по всей стране, а программы газификации и догазификации, запущенные президентом, будут выполнены с использованием нашего оборудования, - сказал Олег Кувшинников.

В рамках открытия завода состоялась рабочая встреча Сергея Густова и Олега Кувшинникова. Стороны обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации области на 2021 - 2025 годы, мероприятия по догазификации и платежную дисциплину.

Сергей Густов отметил, что объемы поставки газа в Вологодскую область в 2021 году выросли, а потребление газа - это маркер развития экономики региона. Программа газификации региона до 2025 года оценивается в 23,9 млрд рублей.

В соответствии с программой в регионе запланированы работы по техническому перевооружению пяти газораспределительных станций (ГРС), строительству 26 межпоселковых газопроводов и семи газопроводов-отводов и ГРС.

Один из ключевых объектов - газопровод-отвод от ГРС к Кириллову, Белозерску, Липину Бору и Вытегре, первый этап проекта уже завершен. Также продолжается строительство межпоселкового газопровода в Верховажском районе. Объект обеспечит доступ к сетевому газу для 250 домовладений и квартир в нескольких деревнях.

Параллельно в Вологодской области проходит догазификация - бесплатное подведение газовых сетей до границ земельных участков жителей региона в газифицированных населенных пунктах. Напомним, что программа была запущена в 2021 году по поручению президента.

В программу в Вологодской области уже вошли 14 тысяч зарегистрированных домовладений. К настоящему времени в области подано 12 265 заявок на догазификацию, по четырем тысячам из них заключены договоры, и газовики приступят к работам с середины марта.