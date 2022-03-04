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Рубрика: В мире

МИД РФ потребовало от Канады разъяснений после задержания самолета

Посольство РФ в Оттаве потребовало от МИД Канады разъяснений по поводу задержания чартера с россиянами на борту. Соответствующий запрос был направлен еще вечером второго марта, пишет РИА Новости.

В МИД Канады заявили, что узнали о задержании самолета из новостей. Российский консул Олег Степанов продолжает разбираться в ситуации, ведется работа с местными властями.

В Америке могут перехватывать российские самолеты

Напомним, министр транспорта Канады Омар Альхабра написал в Twitter, что в аэропорту города Йеллоунайф задержан самолет с россиянами. На борту зафрахтованного воздушного судна, кроме экипажа, находились два пассажира. Они направлялись в деревню Резольют на отдых.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

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