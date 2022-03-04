МИД РФ: Страны Запада с помощью Украины реализуют план по разрушению России

Представители западных стран используют события на Украине в качестве компонента своего плана, нацеленного на разрушение России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В принципе все, что они делают сейчас, - часть масштабного плана", - заявила Захарова во время выступления на телеканале "Звезда".

Дипломат добавила, что страны Запада стремятся разрушить политическую и экономическую сферы России. 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны.