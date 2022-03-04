Минфин оценил последствия заморозки российских международных резервов

Минфин рассчитывает, что замороженные резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова.

По словам чиновницы, сейчас ведомство оценивает введенные санкции и их последствия.

"В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год", - добавила Окладникова.

Ранее Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против Банка России, которые замораживают российские международные резервы. На 25 февраля общий объем резервов составлял 643,2 млрд долларов, какая их часть попала под блокировку - не известно.