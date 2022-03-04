Минобороны заявило, что наемники на Украине не получат статус военнопленного

В восьмой день военной специальной операции войскам России, а также Донецкой и Луганской народных республик вновь удалось продвинуться вглубь территорий, пока еще контролируемых киевским режимом. Группировка войск ЛНР взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Продвижение составило 4 километра.

Бронетехника украинских военных и националистов уничтожается точными ударами российских подразделений, а также войск Донецкой и Луганской народных республик. Этот танк был подбит при освобождении Волновахи - города на юго-востоке ДНР. В ближайшие дни бойцы ДНР обещают полностью взять под контроль этот город Фото: РИА Новости

"По состоянию на утро 3 марта народная милиция ЛНР освободила 50 населенных пунктов Луганской Народной Республики... 3 марта: Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная, Торское (ДНР). Максимально продвинуться народной милиции ЛНР удалось на направлении населенного пункта Троицкое - на 75 километров. Операция по освобождению территории республики продолжается", - сообщили вчера в МИД ЛНР.

Вооруженные силы ДНР вчера сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка, Красновка, Виноградное, Сартана и Водяное. Огневую поддержку республиканским войскам оказали российские подразделения. Продвижение составило 8 км.

"Мы продолжаем продвигаться к госгранице нашей республики, и после этого будем замыкать кольцо вокруг военной группировки Украины, которая находится в районе Донецка и Горловки", - сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что порядка 400 тысяч жителей Мариуполя находятся в городе, продуктов вообще нет, магазины полностью пустые, с водой перебои. По словам Басурина, гуманитарный коридор открыт, силы ДНР пытаются спасти людей.

Подразделения Вооруженных сил России вчера освободили от украинских националистических батальонов город Балаклея (расположен в Изюмском районе Харьковской области). В настоящее время там уже налаживается мирная жизнь. В другом украинском населенном пункте - поселке городского типа Бородянск Киевской области - российские военнослужащие организовали коридор для выхода мирных жителей. Кроме того, были взяты под контроль Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая, Балка, Ильченково, Очереватая и Новопокровка.

Украинские военные тем временем продолжали обстрел жилых кварталов Донецка, Горловки и других населенных пунктов ДНР. В центре Донецка мощные взрывы в четверг раздавались весь день.

Украинские войска за 2 часа четыре раза открывали огонь по территории республики. Обстрелы зафиксированы с 13.10 по 15.20 по населенным пунктам Еленовка, Старомихайловка, Озеряновка. Всего, по данным ДНР, было выпущено 28 мин калибром 82 миллиметра и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, 10 гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на наши колонны техники и подвоза материальных средств

По Горловке велась стрельба из системы "Град". По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела пострадали мужчина и женщина, а также две девочки 9 и 16 лет. У обеих диагностировано сотрясение головного мозга.

"Женщина погибла в населенном пункте Ясиноватая из-за обстрела со стороны украинских войск", - сообщил штаб территориальной ДНР.

Тем временем стало известно, что первые иностранные наемники стали прибывать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих. По данным Минобороны России, около 200 наемников из Хорватии прибыли на минувшей неделе и вступили в один из нацбатальонов на юго-востоке Украины.

"На фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом все атаки иностранных наемников, по данным российских военных, осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идет о противотанковых комплексах Javelin (США), NLOW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьезная подготовка.

"Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи киевскому режиму", - рассказал генерал Конашенков.

По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся. Для них официально вводится безвизовый режим. "Все направляемые наемники не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает их при задержании, - привлечение к уголовной ответственности", - заключил генерал.