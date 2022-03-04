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Рубрика: Власть

Москалькова: Готова участвовать в обмене военнопленными России с Украиной в любом формате

Текст: Елена Яковлева
Готовность участвовать в любом формате в процессе обмена военнопленными России с Украиной выразила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Я обратилась в центральный Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту, дислоцированному на территории Украины, о посещении пленных и готова участвовать в любом виде, в любом формате в обмене пленных, - сказала она.

Фото: РИА Новости
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Она также выразила надежду на то, что будет найден общий язык с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой по вопросам обмена военнопленными.

"Действительно, у меня был разговор с Людмилой Денисовой, у нас есть история вопроса участия в российско-украинском обмене заключенными, о взаимном посещении - в Янусском СИЗО я посещала наших граждан, она посещала Лефортово, в том числе благодаря органам власти и моему участию​​​. Но сегодня после нашего разговора, как мне казалось, понимания необходимости помогать людям без политизированности этих вопросов нет. На следующий день я получила оскорбительные сообщения в свою сторону. Но, надеюсь, что разум и любовь к людям, которая должна присутствовать у омбудсмена, возьмет верх, и мы будем находить общий язык", - цитирует слова Татьяны Москальковой агентство "Интерфакс".

По словам российского омбудсмена, на Украине есть люди, заинтересованные в компромиссе по оказанию помощи, в том числе по движению по гуманитарному коридору. Кроме этого она отметила взаимодействие с представительствами международных органов на Украине.

"Дело в том, что на Украине есть много здоровых сил, заинтересованных в том, чтобы был достигнут компромисс, и найти возможности оказания помощи и по движению по гуманитарным коридорам, ведь много вопросов связано с транспортом, организационными вопросами… У нас есть взаимодействие с представителями международных органов, международных интеграционных сообществ, которые, в том числе находятся на территории Украины. И мы надеемся на взаимодействие с ними", - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также сообщила о наличии информации о пытках пленных россиян на Украине.

"У нас есть информация о том, что в отношении людей допускаются пытки, нечеловеческое жестокое обращение. Я призываю все мировое сообщество, всех омбудсменов сделать все, что в силах нашего института уполномоченных по правам человека, чтобы не допустить нарушений международных норм и принципов соблюдения прав лиц, попавших в плен. Надеюсь, что политики договорятся об обмене, и мы готовы участвовать в этом процессе", - сказала Татьяна Москалькова журналистам.

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