Одно странное ощущение: Назван первый симптом зашкаливающего сахара

Врачи предупреждают, что симптомы диабета второго типа легко не заметить или спутать с другим заболеванием, а потому о своих проблемах с уровнем сахара люди часто узнают случайно - проверяя организм при подозрении на другие недуги. Например, о диабете многие узнают после проверки зрения или посещения дерматолога.

Эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Евгения Степанова в интервью KP.Ru объяснила, с какими жалобами обращаются к врачу пациенты с сахарным диабетом.

Среди "классических" симптомов сахарного диабета медики выделяют жажду и сухость во рту, сильную утомляемость, частое мочеиспускание, голод, набор веса. Однако многие неожиданно узнают о своем зашкаливающем сахаре, записавшись на прием к офтальмологу. Действительно, при сахарном диабете второго типа может страдать зрение, подтвердила врач. В частности, пациенты отмечают странное ощущение "песка в глазах". У некоторых даже двоится в глазах, предметы видятся расплывчатыми. Причиной могут быть проблемы с сетчаткой глаза, к которым ведет уже достаточно высокий уровень сахара в крови.