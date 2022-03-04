Павел Басинский: И дуб объявлен персоной нон грата

Боюсь, это только начало того нервического безумия в отношении ко всему русскому в Европе, которое сейчас вспыхнуло. Уже пострадал тургеневский дуб в Спасском-Лутовинове, который исключили из конкурса "Европейское дерево года".

Никто из русских писателей не сделал так много для культурного единения России и Европы, как Тургенев. И вот 198-летний дуб, посаженный им в родовом имении и снесенный ураганным ветром в прошлом году, теперь страдает вторично, сделавшись как бы европейской персоной нон грата.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Константин Хабенский: Давайте не устраивать публичных расправ

Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "за" или "против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ.

В обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр - это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценностях человеческой жизни.