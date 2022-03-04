Указ губернатора Пермского края от 3 марта 2022 года № 21 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75, от 14 июля 2021 г. № 83, от 23 июля 2021 г. № 89, от 05 августа 2021 г. № 96, от 12 августа 2021 г. № 99, от 26 августа 2021 г. № 101, от 30 сентября 2021 г. № 123, от 22 октября 2021 г. № 146, от 29 октября 2021 г. № 152, от 29 ноября 2021 г. № 159, от 10 января 2022 г. № 1, от 19 января 2022 г. № 5, от 31 января 2022 г. № 10, от 28 февраля 2022 г. № 20) следующие изменения:

1.1. предложение второе пункта 2.1 исключить;

1.2. предложение второе пункта 2.2 исключить;

1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. официальных спортивных мероприятий, проводимых в объектах спорта, физкультурных мероприятий с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего мероприятия;";

1.4. предложение второе пункта 2.5 исключить;

1.5. пункты 3(1), 3(2) признать утратившими силу;

1.6. пункт 4.7 признать утратившим силу;

1.7. в пункте 5.4:

1.7.1. в абзаце первом слова "при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, а также" исключить;

1.7.2. абзац четвертый признать утратившим силу;

1.8. пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

"5.6. театры, концертные организации, в том числе филармонии, дома культуры, концертные клубы; кинотеатры; филиал федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Пермский государственный цирк" осуществляют допуск зрителей на мероприятия (сеансы, спектакли, концерты, представления и др.) при условии использования зрителями, находящимися в зрительном зале, средств индивидуальной защиты (масок), а также при выполнении методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором;";

1.9. пункты 5.6(3) - 5.8 признать утратившими силу;

1.10. пункты 5.10, 5.11 признать утратившими силу;

1.11. пункт 5.12 признать утратившим силу;

1.12. пункт 5(1) признать утратившим силу;

1.13. пункт 7(1) признать утратившим силу;

1.14. пункт 10 признать утратившим силу;

1.15. пункт 18.4 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.11 настоящего указа, вступающего в силу с 16 марта 2022 года.

Д.Н.Махонин







