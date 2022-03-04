Первый канал покажет фильм о жене Шостаковича

Премьера документального фильма "Двое. Рассказ жены Шостаковича" автора и режиссера Елены Якович - на Первом канале 5 марта в 00:00.

Ирина Антоновна стала женой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 1962 году и была рядом с ним всю жизнь. Впервые она согласилась рассказать на камеру о своей жизни и об их общей судьбе. Трагический русский ХХ век задел обоих - репрессии, аресты, война. Оба они ленинградцы: она - блокадный ребенок, он - автор Седьмой Ленинградской симфонии, которая прозвучала на весь мир, как символ осажденного города. Впервые ее исполнили в Куйбышеве 80 лет назад - 5 марта 1942 года.

Это фильм-монолог, фильм-исповедь. Ирина Антоновна говорит о таком Шостаковиче, которого знала только она, каким его видели близкие, домашние. В фильме много неизвестных фотографий и хроники - это и официальные киножурналы, посвященные Шостаковичу, и съемки его репетиций, и кадры уникальной любительской съемки, сделанной его любимым учеником композитором Борисом Тищенко, и впервые предоставленной его семьей.

Рассказ Ирины Антоновны Шостакович дополнят записи разных лет из архива автора - воспоминания о Шостаковиче Ирины Антоновой, Вячеслава Иванова, Эрнста Неизвестного, Елизаветы Леонской и других.