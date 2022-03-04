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04.03.2022,  
11:02
Текст:  Антон Валагин

Появились фото затопленного флагмана ВМС Украины

В Сети появились фото флагманского корабля ВСУ Украины, фрегата "Гетман Сагайдачный", затопленного экипажем у стенки Николаевского судостроительного завода.

"Так нужно", - пояснил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины. Позже корабль быстро поднимут и обновят, пообещали в Киеве.

Фото: Минобороны РФ
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"Гетман Сагайдачный" - советский сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей". При закладке в 1990 года в Керчи получил имя "Киров", два года спустя перешел к ВМС Украины и был переименован. В 2018 году корабль перешел на классификацию НАТО и получил индекс F130. Эксперты отмечают, что флагман украинского флота не отвечает своему классу: построенный как корабль пограничной охраны, он не имеет ударного ракетного комплекса.

В конце 2021 года "Сагайдачный" встал на ремонт с модернизацией на судостроительном заводе в Николаеве.

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