В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный"

Власти Украины подтвердили, что военные моряки "подтопили" в порту Николаева флагман своих ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины заявили, что "так нужно". Позднее корабль "быстро поднимут и обновят", пообещали в Киеве.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что военный корабль частично затопили еще 24 февраля. В этот день Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации соседней страны.

Третьего марта президент РФ Владимир Путин заявил, что операция идет "по плану, строго в соответствии с графиком". "Все поставленные задачи успешно решаются", - добавил глава государства.

Справка РГ

"Гетман Сагайдачный" - изначально сторожевой корабль. Был построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины. Позже был переклассифицирован во фрегат. В конце прошлого года сообщалось, что его планируют вывести из состава ВМС в 2031 году.