Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают успешно развивать наступление при поддержке ВС России. Накануне силы ДНР завершили блокирование Мариуполя.

Тем временем все больше жителей Украины, в том числе военнослужащих, приходят к пониманию, что отдавать свои жизни за коррумпированную власть и бандеровцев не имеет смысла. Одно из последних свидетельств этого - добровольная сдача военных гарнизонов двух украинских населенных пунктов - Токмак и Васильевка.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.