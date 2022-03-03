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Рубрика: Власть

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День девятый. Онлайн

Текст: Павел Дульман, Илья Максимов, Иван Петров, Дмитрий Сосновский, Александр Степанов

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают успешно развивать наступление при поддержке ВС России. Накануне силы ДНР завершили блокирование Мариуполя.

Тем временем все больше жителей Украины, в том числе военнослужащих, приходят к пониманию, что отдавать свои жизни за коррумпированную власть и бандеровцев не имеет смысла. Одно из последних свидетельств этого - добровольная сдача военных гарнизонов двух украинских населенных пунктов - Токмак и Васильевка.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День седьмой. Онлайн

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР ДНР В мире экс-СССР ЛНР В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР Онлайн-трансляции

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