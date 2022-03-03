Путин: Специальная операция на Украине идет по плану

Специальная военная операция на Украине идет в соответствии с графиком. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава государства сообщил об этом после минуты молчания по погибшим в ходе операции военнослужащим, которые, по его словам, проявили героизм.

Путин подчеркнул, что спецоперация идет "по плану, строго в соответствии с графиком". "Все поставленные задачи успешно решаются", - заявил президент.

После этого он передал слово министру обороны Сергею Шойгу для подробного доклада о ходе операции.