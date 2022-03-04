Пользователи переходят "ВКонтакте": соцсеть фиксирует резкий рост аудитории

"Сообщества "ВКонтакте" и лента публикаций все чаще становятся источником актуальной информации для интернет-пользователей, - ответили в пресс-службе социальной сети. - За последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети выросли на 5% - люди стали чаще смотреть контент и читать больше материалов. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео".

Эксперты, в частности, отмечают, что значительный прирост пользователей проходит на фоне ограничения и замедления работы иностранных ресурсов на территории РФ. Другие участники рынка, по сути, получили стимул к развитию своих сервисов, что уже помогло им поднять уровень своей востребованности и значительно увеличить количество контактов с пользователями.

Вероятно, свою роль сыграла и реакция пользователей на происходящие события. Люди следят и обсуждают возможные изменения в законодательстве, экономике и политике, в том числе связанные с осложнившейся международной обстановкой.

Как объясняют в компании, "ВКонтакте" очень удобно отслеживать новостную повестку: например, ленту "Актуальное" формирует специальный алгоритм, который находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости. Затем записи по тематическим сюжетам автоматически группируются. Мнения в "Актуальном" могут быть полярными - пользователи сами формируют свою позицию. При этом набор трендов подстраивается под интересы участника. Нейросеть учитывает интересы каждого пользователя. Так, если человек увлекается музыкой и кино, он найдет в ленте обзор свежих релизов и последние трейлеры.

Что касается кино, то в VK Видео доступен офлайн-режим, который дает посетителям возможность сохранять ролики для просмотра даже при отсутствии интернета. Контент доступен и в мобильном приложении. Таким образом, пользователи могут смотреть видео в любом месте, где бы они ни находились, например, в поезде или на даче, где возможны перебои с доступом в интернет.

"Видеовитрина VK Видео открывает доступ к широкой библиотеке контента: фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики распределены по тематическим разделам, при этом все они доступны бесплатно и в высоком качестве - вплоть до Full HD и 4К, - отметили "ВКонтакте". - Найти интересные видео и персонализированный контент помогают интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа: в ее основе - технологии машинного обучения, улучшающие показатели смотрения видео. Поиск по видеоразделу "ВКонтакте" также доступен для пользователей, не зарегистрированных в социальной сети".

Напомним также, что в январе этого года решением правительственной комиссии соцсеть "ВКонтакте" была включена в перечень социально значимых информационных ресурсов, которыми россияне смогут пользоваться даже при нулевом балансе на счету интернет-оператора. В ходе заседания было отмечено, что соцсеть соответствует всем требованиям, поскольку там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Таким образом, обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов, - к такому выводы пришли члены комиссии.