Посол РФ в США потребовал осуждения высказывания американского сенатора

Посол России в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в отношении российского президента Владимира Путина. Дипломат потребовал от Вашингтона официальных объяснений и осуждения высказывания американского политика.

"Считаю заявление американского политика неприемлемым и возмутительным. Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - отметил Антонов.

26 февраля Вашингтон ввел санкции против Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и членов Совбеза России из-за начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал такое решение абсурдным и недальновидным.