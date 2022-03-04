Посольство РФ призвало США не вмешиваться во внутренние дела России

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США не вмешиваться во внутренние дела России.

"Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Ранее американский госдеп осудил Москву из-за введенных в отношении ряда СМИ ограничений.

В российском диппредставительстве отметили, что заблокированные ресурсы нарушали законодательство, систематически публиковали заведомо ложные материалы, подстрекали к организации протестов, экстремизму и насилию.