Постпред РФ: Запад использует ООН для вытеснения России с международной арены

Запад пытается использовать Организацию объединенных наций для вытеснения России с международной арены, заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

"У стран Запада имеются далеко идущие планы - задействовать все международные механизмы, в первую очередь ооновские, для того, чтобы вытеснить Россию с международной арены", - передает ТАСС.

По мнению российского дипломата, Запад готов использовать для этого разные институты, включая Совет ООН по правам человека и Конференцию по разоружению, но и Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН.

Гатилов подчеркнул что Россия "вносит весомый вклад в работу ЕЭК ООН, в том числе финансовый", по осуществлению целого ряда проектов в интересах государств на постсоветском пространстве и вытеснение РФ с международной арены нанесло бы удар по странам - получателям российской помощи.