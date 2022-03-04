Правительство может получить право индексировать пенсии несколько раз в год

В пакете законопроектов по устойчивому развитию экономики, которые сегодня должны рассмотреть Государственная дума и Совет Федерации, предусмотрена возможность внеплановой индексации пенсий.

"Правительство Российской Федерации в течение календарного года вправе принимать решения о дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым-шестым настоящей статьи. Коэффициент дополнительной индексации указанных пенсий определяется Правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте правительства.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, принятие поправок даст возможность правительству проводить дополнительную индексацию социальной доплаты к пенсии и самих пенсий (т.е. фиксированные выплаты к страховой пенсии и стоимости пенсионных коэффициентов) в течение календарного года. "Действующее законодательство предполагает, что индексация пенсий проводится только один раз в год. Предложенный инструмент даст возможность оперативно оказывать поддержку доходов граждан, получающих пенсии, в условиях меняющейся экономической ситуации",- подчеркнули в Минтруде.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов добавил, что сейчас для индексации пенсий нужно ежегодно вносить поправки в Бюджетный кодекс, корректировать бюджеты Пенсионного фонда России и федеральный бюджет. Предлагаемый механизм значительно упростит процедуру индексации пенсий.

"Сейчас, скорее всего, можно ждать дополнительной индексации при условии, что цены будут расти достаточно быстро", - добавила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец.