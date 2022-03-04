Представитель Запорожской АЭС сообщил о пожаре на территории станции

На территории Запорожской АЭС произошел пожар. Об этом сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз, передает РИА Новости. По его словам, радиационный фон не изменен.

Напомним, ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. "Ее персонал продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки. Радиоактивный фон в норме", - отметил генерал.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Цель - защита людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. По заявлению Минобороны РФ, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.