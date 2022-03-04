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    ДокументыСпецпроекты
    04.03.2022 14:13
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    Путин: Морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с РФ

    Владимир Путин заявил, что морской транспорт позволит гарантировать надежную связь Калининградской области с остальной страной.
    Андрей Горшков / пресс-служба президента РФ / ТАСС
    Андрей Горшков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

    В пятницу 4 марта президент РФ принимает участие по видеосвязи в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".

    "Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной, а это означает, что при любом развитии событий будут обеспечены достойные условия для жизни людей", - заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие и будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.

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