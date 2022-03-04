Путин: Морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с РФ

В пятницу 4 марта президент РФ принимает участие по видеосвязи в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".

"Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной, а это означает, что при любом развитии событий будут обеспечены достойные условия для жизни людей", - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие и будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.