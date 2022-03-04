Девелоперы начали менять прейскуранты

На фоне роста ключевой ставки и рекордного подорожания ипотеки девелоперы Москвы и области активно пересматривают прейскуранты, сообщает ЦИАН.

Ранее обновлялись цены 5-6% квартир и апартаментов, находящихся в продаже. Но после повышения ключевой ставки это стало массовым явлением. В день повышения ключевой ставки изменились цены 18% квартир, 1 марта 20% лотов, а с 1 по 2 марта - 44%.

Цены как повышаются, так и снижаются. Сначала девелоперы предлагали дисконты. Например, 1 марта 12,5% лотов подешевели, а 7,2% - подорожали. В этот же день в полтора-два раза увеличилась активность покупателей. Риелторы объясняют это ускоренным поиском объектов теми, кому одобрили кредит до середины февраля и желанием покупателей с "живыми" деньгами вложить их в недвижимость. Девелоперы, увидев скачок спроса, 2 марта изменили стратегию: в этот день лишь 15,5% лотов получили дисконт, а 28,5% - выросли в цене.

Впрочем, цены меняются несущественно, в основном до 4% в сторону снижения и до 3% в сторону роста. А в среднем стоимость квадратного метра за неделю снизилась на 0,6%. Ажиотажный спрос спадет через 2-4 недели, считают эксперты. Дальнейшая ситуация будет зависеть от мер господдержки строительной отрасли, которые пока обсуждаются.