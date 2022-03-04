Москва и Подмосковье отменили QR-коды

Власти Москвы и Подмосковья почти синхронно отменили большинство ограничений, введенных во время пандемии. Это связано со снижением заболеваемости. Столица по вновь выявляемым случаям с первого места ушла на девятое по стране, а Московская область - уже в четвертом десятке.

"Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму, - написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. - Количество новых случаев заболевания "омикроном" и госпитализаций продолжает снижаться".

Например, за последние сутки, по информации столичного оперативного штаба, было выявлено 2683 случая. Это в несколько раз меньше, чем на пике пандемии "омикрона", а темпы тестирования остаются высокими. Аналогичная тенденция и Подмосковье - там число новых случаев в день уже меньше тысячи. Главврач столичной ГКБ N 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко подтвердил: уровень госпитализаций действительно снижается.

"Мы вернулись к плановой помощи, - отметил он. - За короткий промежуток времени проведена огромная работа, чтобы стены больницы приняли пациентов в новых реалиях, уже без коронавирусной инфекции. Надо было заново выстроить лечебный процесс, организовать многостороннюю, эффективную, профессиональную коммуникацию, привести в порядок помещения". Еще несколько дней назад все пациенты ковидного госпиталя ГКБ N15, за исключением акушерского отделения, выписаны или переведены в другие московские больницы. Эта тенденция в целом характерна для всей московской медицины. Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, три московских больницы уже получили обратно 715 детских коек. А скоро в стационары вернут еще 1400 мест для размещения плановых пациентов. Кроме того, к оказанию плановой помощи полностью вернутся госпиталь для ветеранов войн N 3 и Московский городской центр пульмонологии больницы N 67 имени Ворохобова.

Больше больных смогут принять и в инфекционной клинической больнице N 2. Улучшение эпидситуации позволяет снять целый ряд ограничений. В Москве и Подмосковье полностью отменяются QR-коды. Их больше не будут спрашивать ни на одном культурном, спортивном мероприятии, можно без ограничений ходить в музеи и театры. Домашний режим для людей старше 60 лет и хронических больных становится рекомендательным. Социальная дистанция, свободная рассадка, ограничения по заполняемости залов - все это, к счастью, в прошлом. По сути из ограничений остается только масочный режим в общественных местах. Также сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий за исключением тех, что организуют органы госвласти регионов.

Все это позволило восстановить поставленную на паузу программу "Московское долголетие". Серия кружков, образовательных циклов, мастер-классов для старшего поколения москвичей была прервана в связи с пандемией. Сейчас, как считают в мэрии, появилась возможность восстановить эту полюбившуюся горожанам программу. О ее рестарте будет объявлено уже в ближайшее время, также обнародуют и полную программу "Московского долголетия". В то же время специалисты пока смотрят на ситуацию со сдержанным оптимизмом. В частности главврач ГКБ N 15 Валерий Вечорко при этом предупредил: да, ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Однако это не значит, что ковид исчез. Нет - вакцинация и маски пока останутся необходимыми атрибутами нашей жизни.