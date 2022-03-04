Москвички без цветов к 8 Марта не останутся

Столичные теплицы вырастили к Международному женскому дню более трех миллионов растений. Это на два миллиона меньше, чем в прошлом году, да еще примерно десятая часть импортных цветов по словам экспертов до столицы не доедет. Не останутся ли москвички без привычных в этот день букетов, выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказал член совета директоров Ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко, основной объем цветочной продукции, которая должна была поступить в Москву из-за границы к 8 Марта, уже на складах оптовиков. Плюс что-то еще продолжает подвозить наземный транспорт. "В сложившейся ситуации не будет выполнена лишь около 10 процентов заказов розничной торговли, что, конечно же, ни к какому дефициту не приведет", - рассказал "РГ" Литвиненко. И действительно, все столичные цветочные магазины работают в привычном режиме. Продавцы улыбаются, ассортимент и стоимость их товара пока не пугают покупателей. При мне в модный цветочный магазин на улице Лесной заглянул молодой человек, купил целую охапку тюльпанов по 90 рублей. За 21 цветок заплатил около двух тысяч рублей. Гвоздиками торговали по 100, розами по 200 рублей. Были на прилавке так же хризантемы, каллы и другая экзотика.

Тем, кто хочет сэкономить, эксперты, как и в прежние годы, советуют отправиться в оптовые магазины. Там отечественные тюльпаны можно купить по 60, а розы - по 180 рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли в основном именно на розы, выращивание которых требует не только больших усилий, но и финансовых затрат. "Общемировые цены на удобрения, пленку, картон и многое другое взлетели в прошлом году из-за инфляции", - рассказал "РГ" председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. "В Москве по традиции примерно половину всех проданных к 8 Марта цветов составляют тюльпаны, - продолжил цветовод. - При этом 80 процентов их - отечественного производства. Значит, курсовые колебания валюты на цене никак не отразятся".

Тем, кто хочет сэкономить, эксперты, как и в прежние годы, советуют отправиться в оптовые магазины. Там отечественные тюльпаны можно купить по 60, а розы - по 180 рублей

Об этом же говорят и в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы. Город для нужд москвичей сам выращивает множество цветов в теплицах, расположенных в Измайловском производственном управлении "Озеленение". Цена московских тюльпанов начинается с 55 рублей. Как рассказала главный агроном этого предприятия Людмила Бойко, в этом году они вырастили к празднику так же гортензии, примулы, горшечные цветы. "Но больше всего все-таки тюльпанов, их у нас более 25 сортов. Есть гибридные, попугайные, махровые, игольчатые, многие выведены селекционерами предприятия, - говорит она. - Палитра цветов самая широкая - от молочно-белого, лимонно-желтого до ярко-алого, фиолетового и даже почти черного".

Чтобы букет долго оставался привлекательным, специалист посоветовала покупать цветы, бутоны которых не стянуты резинкой. И главное, берите тюльпаны до того, как бутоны раскроются. А в вазе подрезайте растущий стебель и регулярно меняйте воду.