Наталья Сергунина: Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship

По итогам отборочного чемпионата по робототехнике "First Robotics Championship - Москва 3.0" столичный регион на национальном этапе будут представлять 32 команды - 22 из Москвы и 10 из Подмосковья. В их число вошли девять команд из технопарка "Мосгормаш" и четыре команды из технопарка "Москва". Заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре.

Заммэра москвы Наталья Сергунина рассказала: "В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона - это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам".

Тема чемпионата по робототехнике - грузовые перевозки. Соревнования за право выхода в финал проходили по четырем направлениям для участников от четырех до 18 лет: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge. Команды презентовали инновационные разработки, а судьи оценивали навыки участников.

На национальном этапе в категории Discover выступят шесть московских команд. Три из них представляют детский технопарк "Мосгормаш", их подготовка шла совместно со школой № 1368. Еще одна - из детского технопарка "Москва". Также выступят команда студии "Любим кубики" и команда центра образования "Богородский" из Ногинска, которая представит Московскую область.