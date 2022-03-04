Ракова: Проект "Московское долголетие" возобновит большинство очных занятий к 15 марта

О возобновлении занятий в проекте "Московское долголетие" сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей, и чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия "Московского долголетия", не только на улице, но и в помещениях. Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта, как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений - они могут сами выбрать комфортный способ участия. Большинство очных групп возобновят свою работу к 15 марта".

Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале.

Сейчас вся команда вновь возвращается к своим основным задачам и нацелена возродить проект в доковидном формате, когда в нем регулярно занимались более 215 тысяч человек.