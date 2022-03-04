Ракова: Проект "Московское долголетие" возобновит большинство очных занятий к 15 марта

Новости

Беларусь усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы 12:12
Обвинение в коррупции предъявлено пятерым сотрудникам полиции в Иркутской области 12:04
В Польше освещавшего события на Украине испанского журналиста обвинили в шпионаже 11:58
Международный комитет Совфеда поддержал закон о санкциях за фейки про армию России 11:57
В Мелитополь доставлено 110 тонн гуманитарной помощи из Крыма 11:44
Глава Дагестана посетил семью погибшего в спецоперации Героя России 11:40
S7 прекращает полеты в Таиланд и ряд других стран 11:39
Российские паралимпийцы отправятся домой 6 марта 11:37
ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен 11:35
В Москве мужчину ограбили в переходе у Павелецкого вокзала 11:20
Мишустин увеличил финансирование проектов в моногородах 11:16
Компания Intel приостановила поставки в Россию и Беларусь 11:13
Появились фото затопленного флагмана ВМС Украины 11:02
Военврачи медцентра в Кубинке вылечили от СOVID-19 более 13 тысяч больных 10:59
Swarovski приостанавливает продажи в России 10:58
Maersk частично остановил прием грузов с товарами первой необходимости в РФ 10:56
Посол РФ в США потребовал осуждения высказывания американского сенатора 10:49
В районе Парка Горького реконструируют уникальный газопровод-дюкер 10:36
В Подмосковье пятеро мигрантов вымогали у предпринимателя 2 миллиона рублей 10:32
Московская биржа отменила торги на всех рынках 5, 7 и 8 марта 10:28
"Яндекс" предупредил об угрозе дефолта компании 10:28
Белоусов назвал три варианта действий для компаний, приостановивших работу в России 10:21
С 6 по 8 марта помощь пациентам с COVID-19 в Москве будет оказываться в прежнем режиме 10:11
Московская биржа запретила короткие продажи евро с 4 марта 10:08
Крупнейший поставщик ПО для строительства Autodesk приостановил работу в РФ 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 11:08
Рубрика: Власть

Ракова: Проект "Московское долголетие" возобновит большинство очных занятий к 15 марта

Текст: Любовь Проценко
О возобновлении занятий в проекте "Московское долголетие" сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Она рассказала: "Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей, и чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия "Московского долголетия", не только на улице, но и в помещениях. Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта, как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений - они могут сами выбрать комфортный способ участия. Большинство очных групп возобновят свою работу к 15 марта".

Сайт мэра Москвы адаптируют для незрячих и слабовидящих людей

Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале.

Сейчас вся команда вновь возвращается к своим основным задачам и нацелена возродить проект в доковидном формате, когда в нем регулярно занимались более 215 тысяч человек.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Соцзащита Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
"Роскосмос" прекратит подготовку к запускам аппаратов OneWeb с трех космодромов
Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный"
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД