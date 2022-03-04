Российские ученые раскрыли тайны средневековых мечей Ульфберхта

Российские ученые провели исследование скандинавских мечей Х века из археологического комплекса Гнездово под Смоленском и курганов Юго-Восточного Приладожья. Благодаря металлографической экспертизе получены данные о структуре клинков и способе их изготовления.

Как сообщает университет науки и технологий МИСИС, найденное при раскопках холодное оружие викингов маркировано клеймами средневековой мастерской Ulfberht - это транскрипция надписи "+VLFBERH+T". Оружие получившее название - мечи Ульфберхта из-за легкости и прочности было широко распространено в средневековой Европе.

"Существует распространенная легенда о том, что мечи Ульфберхта изготовлены из литой тигельной стали, сопоставимой по качеству с современным металлом. Наши исследования опровергают этот миф: во всех мечах обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения", - рассказал заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" НИТУ "МИСиС" Александр Комиссаров.

Таким образом ученые доказали, что процесс изготовления клинков сопровождался многократной проковкой, чтобы кузнец мог удалить примеси и шлак, а также сделать сталь более прочной.

"Клейма на них тоже различны: надпись "+VLFBERH+T" на клинке из Приладожских курганов содержит ошибку - последняя буква T перевернута вверх ногами. Исследователи объясняют такие случаи тем, что часть кузнецов, занимавшихся подделкой клейм, были неграмотными", - отметила магистрант кафедры археологии МГУ имени Ломоносова Александра Щедрина.