Российские ученые раскрыли тайны средневековых мечей Ульфберхта

Новости

Сенатор Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России 06:50
В Бурятии собака покусала женщину и подростка 05:42
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России 05:40
ГСЧС: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС 04:55
Администрация Панамского отказалась блокировать проход коряблям РФ 04:37
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный" 04:35
Посольство РФ призвало США не вмешиваться во внутренние дела России 04:20
Представитель Запорожской АЭС сообщил о пожаре на территории станции 04:04
Врач Тимаков не исключил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России 03:45
В Роспотребнадзоре рассказали о доле варианта штамма "омикрон" ВА.2 в России 03:40
МИД РФ потребовало от Канады разъяснений после задержания самолета 02:30
Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО 02:05
Сенат США проголосовал за снятие введенного на фоне пандемии COVID-19 режима ЧС 01:10
Постпред РФ: Запад использует ООН для вытеснения России с международной арены 00:47
В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами на борту 00:42
Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию 00:35
The Washington Post: Украина только мешает проведению антироссийской кампании 03.03.2022
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 22,4% 03.03.2022
Мария Захарова прокомментировала состояние Зеленского 03.03.2022
МИД РФ: США запугивают разные страны из-за их контактов с Россией 03.03.2022
Постпред России: От ОБСЕ не стоит ждать объективности 03.03.2022
Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента 03.03.2022
Минобороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине 03.03.2022
Минвостокразвития: Работа по развитию Арктики будет продолжена 03.03.2022
Володин: Дела по налоговым преступлениям возбудят только по материалам ФНС 03.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 06:26
Рубрика: Общество

Российские ученые раскрыли тайны средневековых мечей Ульфберхта

Текст: Николай Грищенко
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Российские ученые провели исследование скандинавских мечей Х века из археологического комплекса Гнездово под Смоленском и курганов Юго-Восточного Приладожья. Благодаря металлографической экспертизе получены данные о структуре клинков и способе их изготовления.

Древние бункеры обнаружены в "золотом городе фараонов"

Как сообщает университет науки и технологий МИСИС, найденное при раскопках холодное оружие викингов маркировано клеймами средневековой мастерской Ulfberht - это транскрипция надписи "+VLFBERH+T". Оружие получившее название - мечи Ульфберхта из-за легкости и прочности было широко распространено в средневековой Европе.

"Существует распространенная легенда о том, что мечи Ульфберхта изготовлены из литой тигельной стали, сопоставимой по качеству с современным металлом. Наши исследования опровергают этот миф: во всех мечах обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения", - рассказал заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" НИТУ "МИСиС" Александр Комиссаров.

Таким образом ученые доказали, что процесс изготовления клинков сопровождался многократной проковкой, чтобы кузнец мог удалить примеси и шлак, а также сделать сталь более прочной.

"Клейма на них тоже различны: надпись "+VLFBERH+T" на клинке из Приладожских курганов содержит ошибку - последняя буква T перевернута вверх ногами. Исследователи объясняют такие случаи тем, что часть кузнецов, занимавшихся подделкой клейм, были неграмотными", - отметила магистрант кафедры археологии МГУ имени Ломоносова Александра Щедрина.

Наука Общество Наука Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин присвоил звание Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову
ГСЧС: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный"
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших