В Калуге наградили ветеранов войны и тружеников тыла

"Все мы в неоплатном долгу перед вами, - обратился к награжденным Юрий Моисеев. - Не только за ваши боевые и трудовые подвиги в годы войны, стойкость и отвагу, но и за активную жизненную позицию. Сегодня вы работаете в советах ветеранов, доносите до подрастающего поколения правду о Великой Победе нашего народа, даете правильные нравственные ориентиры молодежи".

Ветераны, в свою очередь поблагодарили Главу городского самоуправления за внимание и заботу.

"Это наш долг и святая обязанность, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Пока жива связь поколений, наша страна будет единой и сильной державой. Ваш богатый жизненный опыт необходим для правильного воспитания молодого поколения. Сегодня я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и долголетия, мирного неба над головой. Вы как никто знаете, насколько это важно!"

Среди награжденных - Виктор Андреевич Васенков. В 1941 году ему исполнилось 14 лет, вместе с отцом его вывезли из Людиново и отправили в эвакуацию. Отца вскоре призвали в армию, а Виктор вернулся домой, где вошел в состав ремонтной бригады, которая шла за фронтом, собирая оружие и технику. Затем он попал саперный взвод, в состав которого входили в основном ребята 14-15 лет.

"Я прошел курсы, получил специальность "подрывник". Это был взвод минеров, разведчики шли с миноискателями, мы - за ними. В основном находили противотанковые мины", - рассказал ветеран.

"Я жила в Бабынинском районе, когда началась война, мне было 10 лет, - рассказала Зинаида Ивановна Дуева. - Наши отцы и братья сражались на фронте, а мы трудились в тылу, пахали землю, убирали зерно, снабжали наши войска продовольствием. Лошадей не было, поэтому бороны тянули сами, вместе по 4 - 5 человек. Мы жили не для себя, мы отдавали все для фронта, все для Победы!".