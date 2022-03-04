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    04.03.2022 13:10
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    В Курской области взорвалась боевая машина

    В курском поселке Теткино произошло загорание боевой машины с последующем взрывом боекомплекта. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Роман Старовойт.

    - Ночью произошло короткое замыкание в одной из боевых машин, ремонтировавшихся на территории сахарного завода. По моим данным, пострадавших нет, но есть разрушения, которые мы должны оперативно ликвидировать, - приводит слова губернатора ТАСС.

    От пожара в боевой машине загорелся стоявший рядом бензовоз, произошел ряд взрывов, доложил первый вице-губернатор Алексей Смирнов. Из поселка было эвакуировано порядка 300 человек.

    - Повреждения в основном от детонации - выбиты стекла в ряде ближайших домов и социальны объектов. До конца дня все повреждения будут устранены, - пообещал Смирнов.

    Теткино находится непосредственно на границе с Украиной.

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