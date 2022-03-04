В Москве мужчину ограбили в переходе у Павелецкого вокзала

Уличный грабитель напал на 59-летнего мужчину в переходе у Павелецкого вокзала в Москве, сообщает портал МВД Медиа.

Нападение попало на камеру: парень в маске подошел сзади к потерпевшему и сильно ударил его в лицо. Потом отнял сумку с деньгами, телефоном и документами и скрылся.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника, им оказался 23-летний мужчина. Молодой человек задержан, против него возбудили уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ. На время следствия он заключен под стражу.