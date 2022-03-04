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    04.03.2022 13:22
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    В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения

    Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

    "Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны, - отметил Петр Бирюков. - Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы".

    После демонтажа украшения доставят на склады, где их восстановят, а затем они будут храниться до следующих праздников.

    Напомним, что всего в этом году в новогодние праздники Москву украшали более 4 тысяч различных световых конструкций.

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