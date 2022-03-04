Владимир Ефимов: На месте незаконных автостоянок появилось около 4 тысяч парковочных мест

На месте незаконных автостоянок в столице появилось около 4 тысяч парковочных мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он рассказал:

"В 2021 году ликвидировано 92 незаконных парковки, 65 из них стали доступны для горожан, которые могут бесплатно припарковать порядка четырех тысяч автомобилей. Незаконными признаются парковки, огражденные шлагбаумом, забором, бетонными полусферами и другими ограждениями, которые возведены без соответствующей разрешительной документации и препятствуют свободному доступу пешеходов и проезду автомобилей".

Организаторы коммерческих стоянок используют городскую территорию для получения прибыли. При этом арендная плата за пользование земельным участком не поступает в городской бюджет.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, самовольно захваченные участки земли недобросовестными предпринимателями часто помогают москвичи.Для них инспекция запустила специальный Telegram-бот "Свободный доступ", с помощью которого можно обратиться к инспектору своего района. В течение трех дней специалисты Госинспекции по недвижимости проверят обращение: опровергнут или зафиксируют факт нарушения. В случае подтверждения факта самозахвата будут приняты меры по снятию ограничений.

Так, Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земельного участка в Новой Москве вблизи поселения Сосенское, поселка Коммунарка. Проверку проводили по обращению жителя города на официальный портал мэра и правительства Москвы. В настоящее время территория освобождена, доступ к ней восстановлен. Теперь здесь организована бесплатная автостоянка на 80 машино-мест.

Ликвидирована незаконная парковка и на юге Москвы на улице Автозаводской. Территория под организацию закрытой автостоянки использовалась незаконно, без оформленных правоустанавливающих документов на землю. Теперь на освобожденном от ограждений месте размещается бесплатная парковка для жителей, где можно припарковать свыше 40 автомобилей.