Военврачи медцентра в Кубинке вылечили от СOVID-19 более 13 тысяч больных

Временный инфекционный медицинский центр, развернутый на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке для оказания помощи гражданскому населению в борьбе с СOVID-19, завершил работу. Об этом в пятницу сообщили в военном ведомстве.

Сводный отряд военно-медицинских специалистов возвращается домой - в санкт-петербургскую Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Врачей, медсестер и другой персонал доставляют к месту постоянной дислокации бортами военно-транспортной авиации. Место вылета - подмосковный аэродром Чкаловский.

"В лечении гражданских пациентов из Московской области было задействовано более 500 военно-медицинских специалистов, в том числе врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал", - напомнили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что с начала пандемии коронавируса временный военный медцентр в Кубинке, где оказывали помощь жителям региона, разворачивали пять раз. За это время армейские врачи вылечили в условиях стационара более 13 тысяч гражданских пациентов.

Работу военно-медицинских специалистов высоко оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что армейские врачи на протяжении почти двух лет работали в Подмосковье и за это время помогли вылечиться от СOVID-19 большому количеству людей.