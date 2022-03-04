Наталья Сергунина: В Москве утвердили предмет охраны здания Центрального дома культуры железнодорожников, Ярославского и Казанского вокзалов

В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны для трех зданий на Комсомольской площади: Центрального дома культуры железнодорожнико, Ярославского и Казанского вокзалов. Эксперты описали их внешний вид и перечислили все элементы, представляющие архитектурную, культурную и историческую ценность. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту",

Все три здания признаны объектами культурного наследия федерального значения и представляют собой ярчайшие примеры архитектуры первой четверти прошлого века. Ярославский вокзал (Комсомольская площадь, дом 5) возводили в 1903-1904 годах по проекту Романа Кузьмина и Федора Шехтеля в стиле модерн. Казанский вокзал (Комсомольская площадь, дом 2) строился с 1912 по 1914 год, автором проекта здания в неорусском стиле был знаменитый архитектор Алексей Щусев. Еще одно творение Щусева - Центральный дом культуры железнодорожников (Комсомольская площадь, дом 2, строение 1, дом 4, строение 1). Его строили с 1925 по 1926 год. Дом культуры причисляют к стилю советского ар-деко.