Большинство ограничений по COVID-19 отменили в Бурятии

В Бурятии отменили почти все ограничения ранее введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.

- Из требований остаются - ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений - это в общем-то важно и полезно и без ковида. До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия, - сообщил Цыденов в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона средства индивидуальной защиты органов дыхания следует использовать во время поездок в транспорте, при посещении госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропортов. Во всех местах массового скопления людей будет регулярно проходить дезинфекция. За руководителями организаций также сохранили обязанность контролировать соблюдение санитарно-эпидемических требований.

Кроме того, рекомендуется, как и раньше, предоставлять два выходных дня работникам, которые пройдут вакцинацию от COVID-19.