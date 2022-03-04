Циклон принесет в Хабаровский край снегопады и метели

В предстоящие сутки Хабаровский край попадет под влияние мощного циклона.

По прогнозам синоптиков, в эпицентре стихии окажутся южные и центральные районы - Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский и Советско-Гаванский. Здесь пройдет снег, местами сильный, вероятна метель. В долинах рек и на побережье ветер усилится до 15-22 метров в секунду.

В региональном главке МЧС предупреждают, что непогода может привести к возникновению аварий на энергообъектах, а также вызвать перебои в работе ЖКХ. Гололед и снежный накат на дорогах могут затруднить движение транспорта, привести к возникновению ДТП. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а остальным - соблюдать правила безопасности.

Ожидается, что 6 марта атмосферный вихрь покинет край, и погода начнет налаживаться.