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04.03.2022 04:44
Рубрика: Общество

Циклон принесет в Хабаровский край снегопады и метели

Текст: Ольга Коваль

В предстоящие сутки Хабаровский край попадет под влияние мощного циклона.

По прогнозам синоптиков, в эпицентре стихии окажутся южные и центральные районы - Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский и Советско-Гаванский. Здесь пройдет снег, местами сильный, вероятна метель. В долинах рек и на побережье ветер усилится до 15-22 метров в секунду.

В региональном главке МЧС предупреждают, что непогода может привести к возникновению аварий на энергообъектах, а также вызвать перебои в работе ЖКХ. Гололед и снежный накат на дорогах могут затруднить движение транспорта, привести к возникновению ДТП. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а остальным - соблюдать правила безопасности.

Ожидается, что 6 марта атмосферный вихрь покинет край, и погода начнет налаживаться.

Циклон принесет в Приморье сильный снег
В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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